На Житомирщині правоохоронці знищили плантацію маку у 2 тисячі рослин.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленн, 7 липня в Любарському районі поліцейські провели санкціонований обшук у домоволодінні 45-річної жительки села Провалівка. На присадибній ділянці правоохоронці виявили насадження снотворного маку. З городу вилучено близько 2 тисяч рослин зеленого маковиння.

Нині вилучене направлено на експертне дослідження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.