На полігоні "Широкий Лан" під час навчань зі стріляниною загинув десантник ЗСУ

На полігоні "Широкий Лан" у ході проведення навчань загинув десантник.

Про це повідомляє прес-служба 79 десантно-штурмової бригади в Facebook.

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"Під час проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою в результаті порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних Сил України старшина Шпинда Руслан Михайлович", - йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця розпочато спеціальне розслідування, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кривому Розі під час військових навчань оператор місцевого ЗМІ отримав вогнепальне поранення, у нього пошкоджений спинний мозок.