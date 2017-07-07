Журналіст, у якого поцілили на навчаннях резервістів, одужує після операції (відео)
20:26, 07 липня 2017Інциденти
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Лікарі дуже обережні у прогнозах щодо стану журналіста.
Кадр з відео ТСН
Стан В'ячеслава Волка лікарі називають стабільним, але важким, втім, усе одно дуже обережні у прогнозах, повідомляє ТСН.
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Напередодні 28-річного фотокора випадково поранив інструктор під час навчань для резервістів. За сценарієм, до районної ради мав проникнути зловмисник. Його роль і зголосився зіграти В'ячеслав.
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