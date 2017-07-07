Журналіст, у якого поцілили на навчаннях резервістів, одужує після операції (відео)

Стан В'ячеслава Волка лікарі називають стабільним, але важким, втім, усе одно дуже обережні у прогнозах, повідомляє ТСН.

Читайте такожУ Кривому Розі військові випадково поранили журналіста під час навчань - ЗМІ

Напередодні 28-річного фотокора випадково поранив інструктор під час навчань для резервістів. За сценарієм, до районної ради мав проникнути зловмисник. Його роль і зголосився зіграти В'ячеслав.