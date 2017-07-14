Вбивство українців в Єгипті: з’явились фото та відео з місця трагедії
На відео видно, як госпіталізують поранених туристів.
У мережі з’явились перші фото та відео із місця нападу на туристів в готелі в Хургаді. На фото можна помітити закривавлених туристів.
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Окрім того, у Twitter єпитеського ЗМІ опублікувано відео, на якому видно швидку та як госпіталізують постраждалих туристів.
Video: cietušās terora uzbrukumā #Hurgada#Hurghada#Ēģipte aizved ar ātro palīdzības mašīnu. no @amrsalamapic.twitter.com/pCW52MzLva— BreakingLV (@breakinglv) July 14, 2017
Як повідомляв УНІАН, двох українських туристів було вбито і ще чотирьох травмовано в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді. Також повідомляється, що мотиви здійснення нападу все ще з'ясовуються в рамках розслідування.
Міністерство повідомило, що за попередніми даними слідства, нападник приплив з публічного пляжу, щоб потрапити на пляж готелю на курорті.