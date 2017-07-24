На Харківщині підірвали автомобіль директора птахофабрики (фото)

У Харківській області підірвали автомобіль місцевого підприємця. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, інформація про подію, яка сталася сьогодні в селі Старовірівка, надійшла до чергової частини Шевченківського відділення поліції о 07:10.

Для встановлення обставин за адресою виїхала слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції, кінологи та швидка медична допомога.

Правоохоронці встановили, що вибух стався на території подвір’я одного з місцевих підприємств в той момент, коли водій заводив автомобіль "ВАЗ Нива". Внаслідок події 42-річний власник автомобіля – директор місцевого підприємства – отримав тілесні ушкодження. Стан здоров’я задовільний. Чоловік не госпіталізований.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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Водночас джерела УНІАН у правоохоронних органах Харківщини повідомили, що в автомобілі вибухнула встановлена в ніч із 23 на 24 липня граната РГД-5. Власник автомобіля – директор птахофабрики – контужений.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі вибухнув автомобіль "Жигулі", припаркований на перехресті вул. Буніна та Олександрівського проспекту поруч з офісом організації «Рада громадської безпеки». Повідомляється, що сила вибуху була такою, що гучний хлопок чули багато жителів в центрі міста.