ЗМІ про вибух в Одесі: авто розірвало на частини біля офісу патріотичної організації (фото, відео)

В Одесі автомобіль "Жигулі", припаркований на перехресті вул. Буніна та Олександрівського проспекту поруч з офісом організації «Рада громадської безпеки» («РГБ»), вибухнув близько 10:30 в понеділок, 24 липня.

Про це повідомляє місцеве видання Українська Служба Інформації.

Повідомляється, що сила вибуху була такою, що гучний хлопок чули багато жителів в центрі міста. За словами очевидців, вибух серйозно пошкодив автомобіль: кузов розірвало на кілька частин, після чого машина загорілася.

На місце інциденту приїхали рятувальники, які загасили палаючу машину. Інформації про причини вибуху і постраждалих на даний момент немає.

Як пише видання "Думська" з посиланням на свідків, машина під'їхала до будинку №32 близько 8 ранку. З неї вийшов чоловік на вигляд років 60-ти і пішов, а в 10:05 машина вибухнула.

Як повідомляв УНІАН, у чергову частину одеської поліції близько 10.30 надійшла інформація про вибух автомобіля на вулиці Жуковського. У прес-службі патрульної поліції зазначили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група.