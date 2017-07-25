В Одесі на Ланжероні згорів ресторан "Хуторок": у ДСНС розповіли подробиці пожежі (фото)

В Одесі вогнем знищено популярний ресторан «Хуторок», розташований в районі пляжу «Ланжерон», що загорівся напередодні ввечері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області 24, липня о 19:04 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що сталося загоряння очеретяного даху ресторану «Хуторок», розташованого на Ланжероні.

На місце виклику о 19:15 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи і приступили до гасіння вогню. Відзначається, що відвідувачі ресторану самостійно евакуювалися з небезпечної зони. Відкритий вогонь швидко поширився по даху і дерев'яних конструкціях 2-поверхової будівлі, чому сприяли періодичні вибухи газових балонів, що містилися в приміщенні.

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«Було розгорнуто штаб пожежогасіння, створено оперативні ділянки, організовано підвезення води з пожежного гідранта і перекачування води з Чорного моря. Гасіння пожежі ускладнювалося завантаженістю приватним транспортом під'їзних шляхів і щільною забудовою території», - відзначили в главку.

Завдяки діям рятувальників не допущено поширення вогню на розташовану поряд трансформаторну підстанцію і порушення електропостачання території міста. О 20:20 пожежу на площі 1 тисячі квадратних метрів було локалізовано і о 22:15 повністю ліквідовано.

У ліквідації пожежі було задіяно 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 52 осіб особового складу. Загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, увечері 24 липня в Одесі, в районі пляжу «Ланжерон», загорівся популярний ресторан «Хуторок».