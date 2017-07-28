На столичній Куренівці вночі зайнявся сміттєвоз з газовими балонами всередині (відео)

Вчора пізно ввечері в Києві на вулиці Копиловській, 5, що на Куренівці, згорів сміттєвоз. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Водій, який встиг вискочити з кабіни, охопленої вогнем, помилково викликав рятувальників на неправильну адресу, тож ті приїхали не одразу.

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В автівці на момент займання було 8 повних балонів з газом, тож усі боялись вибуху. Кабіна сміттєвоза вигоріла вщент. Обійшлося без потерпілих.