На столичній Куренівці вночі зайнявся сміттєвоз з газовими балонами всередині (відео)
10:19, 28 липня 2017Інциденти
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У сміттєвозі знаходилося 8 балонів із газом.
На столичній Куренівці вщент згорів сміттєвоз
Вчора пізно ввечері в Києві на вулиці Копиловській, 5, що на Куренівці, згорів сміттєвоз. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Водій, який встиг вискочити з кабіни, охопленої вогнем, помилково викликав рятувальників на неправильну адресу, тож ті приїхали не одразу.
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В автівці на момент займання було 8 повних балонів з газом, тож усі боялись вибуху. Кабіна сміттєвоза вигоріла вщент. Обійшлося без потерпілих.
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