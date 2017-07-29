У центрі Києва сталася масштабна пожежа на складі (фото)
11:37, 29 липня 2017Інциденти
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Ліквідувати вогонь намагаються десятки надзвичайників. Інформації про постраждалих та інших подробиць поки немає.
На місці інциденту знаходяться близько 17 пожежних автомобілів / фото Facebook @dtp.kiev.ua
У Києві в Печерському районі на вулиці Бойчука (Кіквідзе) сталася масштабна пожежа.
Про це 29 липня повідомляє ДТП.kiev.ua
За даними сайту, на місці інциденту знаходяться близько 17 пожежних автомобілів та десятки надзвичайників.
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Сталося загоряння в металевому ангарі з автозапчастинами. Площа пожежі становить 300 квадратних метрів. Інформації про постраждалих та інших подробиць поки немає.
Раніше повідомлялося, що в Києві раптово спалахнуло Лук'янівське СІЗО. Вогонь виник в підвальному приміщенні трьохповерхової будівлі, постраждалих внаслідок інциденту не було.
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