У центрі Києва сталася масштабна пожежа на складі (фото)

У Києві в Печерському районі на вулиці Бойчука (Кіквідзе) сталася масштабна пожежа.

Про це 29 липня повідомляє ДТП.kiev.ua

За даними сайту, на місці інциденту знаходяться близько 17 пожежних автомобілів та десятки надзвичайників.

Читайте такожУ Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці (фото, відео)

Сталося загоряння в металевому ангарі з автозапчастинами. Площа пожежі становить 300 квадратних метрів. Інформації про постраждалих та інших подробиць поки немає.