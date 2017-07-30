У Києві на Оболоні побутовий конфлікт закінчився масовою бійкою, є постраждалі (відео)
11:57, 30 липня 2017Інциденти
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Медики надали допомогу потерпілим на місці події. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.
Мешканці висловили немісцевим молодим людям невдоволення тим, що вони збираються у дворі їх будинок / скрін відео
У Києві на вулиці Маршала Тимошенка стався конфлікт між місцевими жителями і компанією молодих людей, який переріс у бійку.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Мешканці висловили немісцевим молодим людям невдоволення тим, що вони збираються у дворі їхнього будинку, випивають, курять, лаються матом і агресивно відповідають на зауваження. В результаті зав'язалася бійка.
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Як повідомляють очевидці, "гості" билися з допомогою розбитих скляних пляшок і газових балончиків "Терен". Троє людей отримали порізи, опіки очей та садна.
Медики надали допомогу потерпілим на місці події. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.
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