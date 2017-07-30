У Києві на Оболоні побутовий конфлікт закінчився масовою бійкою, є постраждалі (відео)

У Києві на вулиці Маршала Тимошенка стався конфлікт між місцевими жителями і компанією молодих людей, який переріс у бійку.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Мешканці висловили немісцевим молодим людям невдоволення тим, що вони збираються у дворі їхнього будинку, випивають, курять, лаються матом і агресивно відповідають на зауваження. В результаті зав'язалася бійка.

Читайте такожУ Києві на Татарці сталась стрілянина, постраждав хлопець

Як повідомляють очевидці, "гості" билися з допомогою розбитих скляних пляшок і газових балончиків "Терен". Троє людей отримали порізи, опіки очей та садна.

Медики надали допомогу потерпілим на місці події. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.