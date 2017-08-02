У Бердянську в літньому таборі від інфекційно-токсичного шоку померла 7-річна дівчинка

У Бердянську в лікарні померла дівчинка, яка приїхала на відпочинок в один з місцевих дитячих таборів. Відкрито кримінальну виробництво, причини і обставини смерті дитини встановлюються. Про це повідомила прес-служба області.

"1 серпня в реанімації померла дівчинка 2009 року народження, яка була доставлена з дитячого табору Бердянська", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМасове отруєння дітей у "Лазурному": журналісти дізналися про виграний санаторієм тендер, уточнили кількість постраждалих

Під час перевірки встановлено, що дівчинка напередодні звернулася зі скаргами на погане самопочуття. З 24 до 27 липня вона перебувала на лікуванні в ізоляторі дитячого табору. 27 липня її виписали. 1 серпня дівчинці знову стало погано. Її помістили в ізолятор, а потім викликали швидку.

"Дитину доставили в лікарню з діагнозом "інфекційно-токсичний шок". Але врятувати життя дитини не вдалося. Близько 19:00 вона померла в реанімації. Труп без ознак насильницької смерті направлено на судово-медичну експертизу", - відзначили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше в дитячому таборі на Львівщині сталося масове отруєння. Постраждали 11 осіб.