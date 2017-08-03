На Житомирщині при пожежі постраждали дві жінки

На Житомирщині під час пожежі травмувалися дві жінки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 2 серпня о 16:15 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в приватному домоволодінні в селі Острожок Баранівського району. Про це рятувальників сповістила дружина власника, яка побачила вогонь на даху дерев’яної господарської будівлі, розташованої навпроти житлового будинку на відстані 5 м.

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«Вже на місці події вогнеборці встановили, що господарська будівля повністю охоплена вогнем. До того ж, він встиг поширитися на дерев’яний сінник, де зберігалося 15 тонн сіна, та веранду житлового будинку. Через велику площу займання та складну пожежну навантаженість дерев’яних будівель, керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити на допомогу додаткові сили та засоби»,- уточнили у прес-службі відомства.

Спільними зусиллями двох чергових відділень бійців ДСНС пожежу було локалізовано о 17:45 та о 23:40 – ліквідовано. Ускладнювало гасіння значна віддаленість пожежного вододжерела, тому воду качали з річки Случ на відстані 600 метрів від пожежі. Через неї вогнем знищено сінник, господарську будівлю та покрівлю житлового будинку на площі 100 кв. м.

Під час спроб самостійного гасіння пожежі та порятунку домашнього майна і тварин, отримали опіки та травми різного ступеню важкості 58-річна дружина власника домогосподарства та її 63-річна сестра. Їх було госпіталізовано до Баранівської центральної районної лікарні, де медики зараз надають постраждалим необхідну допомогу. Загалом, до ліквідації пожежі залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці пожежної техніки. Усі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.