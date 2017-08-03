На Подолі через ДТП зупинилися трамваї (фото)

18:07, 03 серпня 2017
Інциденти
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За попередніми даними, постраждалих унаслідок аварії немає.

У Києві на вулиці Кирилівській біля ПАО "Фармак" сталося зіткнення двох легковиків. Про це ТСН.ua повідомили очевидці аварії.

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За словами киян, просто на трамвайних коліях зіткнулися "Шевроле Авео" та таксі "Тойота". Попередньо, минулося без постраждалих.

Унаслідок аварії рух трамваїв було паралізовано.

Нагадаємо, вранці у Києві мітингувальники перекрили Харківське шосе. Через акцію протесту було заблоковано рух трамваїв та автобусів.

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Теги: #ДТП на Подолі#трамваї на Подолі