На Подолі через ДТП зупинилися трамваї (фото)

У Києві на вулиці Кирилівській біля ПАО "Фармак" сталося зіткнення двох легковиків. Про це ТСН.ua повідомили очевидці аварії.

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За словами киян, просто на трамвайних коліях зіткнулися "Шевроле Авео" та таксі "Тойота". Попередньо, минулося без постраждалих.

Унаслідок аварії рух трамваїв було паралізовано.

Нагадаємо, вранці у Києві мітингувальники перекрили Харківське шосе. Через акцію протесту було заблоковано рух трамваїв та автобусів.