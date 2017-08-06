Радник глави МВС нагадав образливі висловлювання загиблої у ДТП Бережної: "клоуни у вишиванках" та "кастрюлеголові"

Радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол на своїй сторінці у Facebook нагадав деякі заяви колишнього нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної, яка розбилася в ДТП у Хорватії.

За його словами, потрібно висловити людське співчуття доньці загиблої та рідним, та водночас яке має бути ставлення до людини, коли вона відома низкою образливих висловлювань на адресу України та її громадян.

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Так, Бережна патріотів своєї країни називала "клоунами у вишиванках"; батькам загиблих наших героїв говорила "так вам і треба". Крім того, екс-нардеп захищала вбивць свого народу та виправдовувала агресію російських окупантів проти своєї України.

Також колишня регіоналка називала героїв Майдану "кастрюлеголовими" та переконувала, що Україну потрібно здати Росії разом з "потрохами".

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у Хорватії. Машина, в якій вона перебувала, вночі зірвалася із серпантину.

Водій та Бережна загинули на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар.