В Одеській області вибухнуло авто поліцейського

По вул. Нахімова в Ізмаїлі Одеської області 6 серпня пролунав вибух. Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

"Було встановлено, що вибухнув автомобіль, який належить працівнику кримінальної поліції", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожАвто в центрі Одеси підірвали за допомогою безоболонкового вибухового пристрою

Унаслідок вибуху постраждали дружина та дитина поліцейського, обох доставлено до медичного закладу.

На місті події працюють вибухотехніки. Усі обставини інциденту встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у Дніпрі підірвали авто з дівчиною за кермом. Автомобіль Opel сильніше пошкоджений з боку водія. Очевидці в соціальних мережах припускають, що вибуховий пристрій підклали під переднє колесо транспортного засобу.