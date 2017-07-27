У Дніпрі підірвали авто з дівчиною за кермом (фото, відео)

27 липня близько 10 години ранку у Дніпрі вибухнув автомобіль Opel. Внаслідок вибуху невстановленого предмета водій автомобіля - 27-річна дівчина - направлена до лікарні, повідомили у прес-службі поліції області.

За словами правоохоронців, попередній діагноз постраждалої - відкритий перелом ноги, забій голови, а також рвані рани м'яких тканин, передає Інформатор.

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У поліції кажуть, що на днищі автомобіля є сліди контакту. За попередньою інформацією поліції, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Автомобіль Opel сильніше пошкоджений з боку водія. Очевидці в соціальних мережах припускають, що вибуховий пристрій підклали під переднє колесо транспортного засобу.

За словами правоохоронців, ніхто з перехожих від вибуху не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативно група та вибухотехніки.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у центрі Одеси вибухнув автомобіль в результаті дії безоболонкового вибухового пристрою.