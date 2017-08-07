Вибух авто поліцейського в Ізмаїлі: стали відомі подробиці

В Ізмаїлі в результаті вибуху автомобіля співробітника кримінальної поліції Андрія Прокурора постраждала його дружина - співачка Катерина Пуйческу і їх дочка. Про це повідомляє "Думська".

Так, факт вибуху підтвердили в прес-службі поліції Одеської області. "Сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Нахімова прогримів вибух. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Ізмаїльського відділу поліції. Було встановлено, що вибухнув автомобіль, що належить працівникові кримінальної поліції. В результаті вибуху постраждали жінка і дитина поліцейського", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Дніпрі внаслідок вибуху гранати в багатоповерхівці загинув чоловік

Згідно з інформацією видання, вибух стався близько 19 години у дворі будинку сім'ї. У момент НП правоохоронець сів у машину, а його дружина з дитиною тільки підходили до неї. При цьому він не отримав жодних травм. У жінки - перелом і рани від осколків скла, дівчинку теж поранило осколками.

"Справа в тому, що вибуховий пристрій не був потужним, було більше диму. Мабуть, злочинці хотіли налякати. Якби всі члени сім'ї знаходилися у машині, то від самого вибуху, швидше за все, ніхто б не постраждав", - зазначили в поліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, 6 серпня в Одеській області вибухнуло авто поліцейського. В результаті вибуху постраждали жінка і дитина поліцейського.