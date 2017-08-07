Кількість загиблих у ДТП під Києвом зросла: у лікарні померла 6-річна дівчинка
09:54, 07 серпня 2017Інциденти
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ДТП сталася на Бориспільській окружної поблизу АЗС: зіткнулися "ВАЗ" і Opel. Шестеро людей загинули на місці.
Вранці в лікарні померла дівчинка / dtp.kiev.ua
Кількість жертв ДТП під Києвом на Бориспільській окружній дорозі зросла до семи осіб. Про це в ефірі "112 Україна" сказав спікер Нацполіції в Київській області Микола Жукович.
"Дівчинка була доставлена в лікарню, але станом на ранок вона вже померла", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері під Києвом сталася страшна смертельна аварія, в результаті якої на місці загинули шість осіб. Шестирічну дівчинку, яка вижила, доставили в лікарню, де вона згодом померла.
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