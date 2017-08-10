Вчора СБУ заочно оголосила підозру колишньому правоохоронцю з Житомирщини, який пішов на службу в “ ДНР. Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, вчора слідчі Управління СБ України в Житомирській області оголосили заочну підозру щодо участі у терористичній організації та діяльності НЗФ колишньому мешканцю регіону – члену бандформування «мгб» так званої «ДНР».

33-річний уродженець Радомишльського району після Революції Гідності звільнився із органів внутрішніх справ та взимку 2015 року добровільно приєднався до бойовиків. Оскільки чоловік має вищу юридичну освіту, навички оперативної і слідчої роботи, то ватажки терористів вирішили застосувати його знання і вміння у «силовому блоці» ‒ в одному з відділів фейкового «міністерства державної безпеки «ДНР».

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До кола безпосередніх обов’язків зловмисника входило: контррозвідувальне забезпечення псевдодержавних структур терористів, перш за все перевірка на предмет «благонадійності» та «вірності ідеям» їхніх працівників чи кандидатів на роботу, а також вербування агентури серед осіб, які періодично відвідують контрольовані українською владою території, затримання і проведення слідчих дій із підозрюваними у «державній зраді ДНР».

Досудове розслідування триває. Після його завершення відповідно до глави 24-1 Кримінального процесуального кодексу України обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження буде направлено до суду для розгляду по суті.