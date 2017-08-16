У Києві на станції метро "Чернігівська" чоловік впав на рейки: врятували без зупинки руху поїздів
14:41, 16 серпня 2017Інциденти
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Наразі з чоловіком все добре, на місці водночас присутня поліція, викликали швидку меддопомогу.
Рух поїздів метро через інцидент не зупиняли / фото УНІАН
На станції столичного метро «Чернігівська» на рейки впала людина, врятували без зупинки руху поїздів.
Про це УНІАН повідомила радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.
«Впав чоловік на «Чернігівській». Зняли напругу, допомогли (вибратися – УНІАН). Поїзда не було», - сказала Макогон.
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За її словами, з пасажиром все добре. На місці водночас присутня поліція, викликали швидку меддопомогу.
Макогон підкреслила, що рух поїздів метро через інцидент не зупиняли.
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