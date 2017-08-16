У Києві на станції метро "Чернігівська" чоловік впав на рейки: врятували без зупинки руху поїздів

На станції столичного метро «Чернігівська» на рейки впала людина, врятували без зупинки руху поїздів.

Про це УНІАН повідомила радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

«Впав чоловік на «Чернігівській». Зняли напругу, допомогли (вибратися – УНІАН). Поїзда не було», - сказала Макогон.

Читайте такожУ Києві сьогодні частково обмежать рух на вулицях Басейній, Івана Сірка та Дніпровській набережній

За її словами, з пасажиром все добре. На місці водночас присутня поліція, викликали швидку меддопомогу.

Макогон підкреслила, що рух поїздів метро через інцидент не зупиняли.