На Житомирщині рятувальники ліквідували займання торфу на землях запасу селищної ради

На Житомирщині в Олевському районі пожежні ліквідували займання торфу на землях запасу селищної ради. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 15 серпня о 9:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Озеряни Олевського району на землях запасу Новоозерянської селищної ради виникло загоряння торфу.

На гасіння пожежі було направлено відділення вогнеборців пожежного посту селища Новоозерянка. На місці події було встановлено, що тліють поклади торфу глибиною 0,3 - 0,4 м на площі 0,06 га. До найближчої природної водойми було близько 1,5 км, звідки і здійснювався забір води на гасіння пожежі.

Зусиллями пожежних о 19:30 пожежу ліквідували. Ймовірна причина займання - необережне поводження з вогнем. Це вже вдруге цього тижня рятувальники ліквідували пожежу на торфополях Олевського району, не допустивши її розповсюдження на значну площу.