В Одесі вночі горіли сміття і склад на площі 300 квадратних метрів

В Одесі вночі горіло сміття та складське приміщення, загальна площа займання - 300 квадратних метрів. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На номер "101" зателефонували в 23:31 і повідомили про загорання трави та сміття на відкритій місцевості по вулиці Миколи Боровського в Одесі.

До місця виклику в 23:48 прибуло пожежно-рятувальне відділення 8-ї Державної пожежнорятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в результаті загоряння на відкритій місцевості вогонь швидко поширюється на склад ангарного типу, де зберігаються легкозаймисті матеріали і рідини.

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Оголосили підвищений номер виклику "Ранг 1 БІС", на місце пожежі направили додаткові пожежно-рятувальні підрозділи, організували безперебійний підвіз води і одночасне гасіння пожежі з декількох напрямків.

Рятувальники використовували індивідуальні засоби захисту органів дихання і зору.

Пожежа в 00:58 локалізували та о 1:37 - повністю ліквідували на загальній площі 300 кв. м. Крім того, не допустили розповсюдження вогню на триповерхову виробнича будівля, розташоване впритул до складу-ангару.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Вогонь гасили 27 рятувальників, використовуючи 7 пожежних машин.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області на території садового товариства вигоріли 8 будинків.