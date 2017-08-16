На хабарі 5 тисяч доларів затримано прокурора в Одеській області

Генеральною інспекцією Генпрокуратури спільно зі Службою безпеки України затримано прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області на хабарі у сумі 5 тис. доларів.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«15 серпня слідчими Генеральної інспекції спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ під час одержання неправомірної вигоди у сумі 5 тис доларів затримано прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одеській області затримано голову селищної ради під час одержання 30 тисяч гривень хабара

У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор вимагав від адвоката передати йому неправомірну вигоду у сумі 5 тис. доларів за непритягнення його підзахисної до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

У подальшому, 15 серпня, в ході особистої зустрічі з адвокатом прокурор отримав від нього вказані кошти.

У відомстві зазначили, що на даний час прокурору-хабарнику готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, а також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.