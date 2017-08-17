Чоловік з готелю "Хрещатик" пояснив, чому погрожував вистрибнути з третього поверху

Тимур Кирилов, який сьогодні півдня погрожував стрибнути із захисної сітки на третьому поверсі готелю «Хрещатик», стверджує, що має паспорт громадянина Канади і пояснив журналістам свої дії. Як передає кореспондент УНІАН, після того як Кирилова вмовили залізти на балкон, він ще кілька годин не виходив з номера, але потім погодився вийти до журналістів і розповісти, що спонукало його до такого вчинку.

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Чоловік підтвердив, що його звуть Тимур Кирилов, він має громадянство Канади, але на підтвердження своїх слів паспорт громадянина цієї країни журналістам не показав.

Він розповів, що народився в Україні і разом з батьками жив у Донецьку, але задовго до початку війни на Донбасі переїхав до Канади.

На запитання, що спонукало його до такого вчинку, Кирилов відповів: «Я дуже хвилювався за своїх батьків, які повернулись до Донецька з Індії, де проживали довгий час. Кожен день від початку війни я думав про своїх батьків, які лишились у Донецьку у багатоповерхівці. Я хвилювався, щоб їх не вбили. Для мене особисто це було дуже багато стресу плюс інші проблеми, які пов’язані з бізнесом в Канаді та США. І потім було переслідування, незрозуміло на якій підставі».

На запитання журналістів, за що його переслідували і хто йому погрожував, чоловік відповів: «Це привілейована інформація, тому я хотів поговорити з представниками російського консульства, бо я більше нікому тут довіряти не можу».

Кирилов також не зміг адекватно пояснити, чому саме з представниками російського консульства хотів вести діалог.

Також, за словами чоловіка, до його номера заходили нібито представники дипустанови РФ, але він не повірив, що вони там працюють. Крім того, як стверджує Кирилов, до нього заходив представник Посольства Канади. Про подробиці розмови з нібито представниками дипустанов він не розповів.

Водночас Кирилов повідомив, що його виселили з готелю, але він не збирається повертатись до Канади.

На виході з готелю поліція його не затримала. Про свої подальші дії Кирилов відмовився повідомити журналістів.

Як повідомляв УНІАН, зранку у центрі Києві чоловік віком близько 40 років у цивільному одязі погрожував стрибнути з третього поверху готелю «Хрещатик». Він близько чотирьох годин перебував на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою «Альфа Банку».

Поліція оточила територію перед входом до готелю. Також на місці події чергувала карета швидкої допомоги.

Правоохоронці та журналісти вмовляли чоловіка, який представився Тимуром Кириловим, спуститися з сітки й перейти у приміщення, згодом його вмовили залізти на балкон.

Також чоловік заявляв, що не хоче спускатися, бо його можуть вбити, та вимагав зустрічі з консулом РФ, хоча стверджував, що є громадянином Канади та України.

Правоохоронці підтвердили, що чоловік – Тимур Кирилов. За інформацією працівників готелю, чоловік проживав в «Хрещатику» в номері на третьому поверсі кілька днів і сьогодні вранці мав виїхати.