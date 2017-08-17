З’явилися фото чоловіка, який в центрі Києва із погрозами стрибнути з 3-го поверху нібито вимагає генконсула РФ
На балконі будівлі, що примикає до сітки, перебував охоронець готелю, який намагався вмовити чоловіка перелізти з сітки на балкон.
З’явилися фото чоловіка, який погрожує стрибнути з вікна готелю «Хрещатик» в центри Києва.
Кореспонденти УНІАН зробили фото чоловіка, який на третьому поверсі готелю через балкон потрапив на сітку і почав погрожувати стрибнути.
Поліція оточила територію перед входом до готелю “Хрещатик” і здійснює спроби спілкуватися з чоловіком. Той періодично курить сигарети.
На балконі будівлі, що примикає до сітки, перебував охоронець готелю, який намагався вмовити чоловіка перелізти з сітки на балкон.
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Невідомий розмовляв з охоронцем, погоджувався подивитись якісь документи.
Свідки інциденту - працівники закладів, розташованих поряд з готелем, розповідають, що чоловік вимагає генконсула РФ та є росіянином. Вони також говорять, що на сітку той потрапив саме через балкон готелю.
На місці події чергує карета швидкої допомоги.