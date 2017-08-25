Луценко озвучив нові подробиці інциденту біля Кабміну: вибухівку кидали в авто з бійцями ЗСУ, та вона відскочила

У кримінальному провадженні за фактом вибуху на вулиці Грушевського 24 серпня, в результаті чого постраждали троє осіб, є підозрювані. Як повідомляє Еспресо.TV, про це журналістам заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, вибуховий пристрій був кинутий в авто з бійцями Збройних сил України, однак відскочив від авто і розірвався, тяжко поранивши цивільних людей.

Він уточнив, що до понеділка у провадження з'явиться "правильна класифікація".

Луценко наголосив, що ця подія ще раз свідчить про необхідність засобів безпеки в столиці країни, яка воює.

Читайте такожВибух біля Кабміну у Києві: що відомо про інцидент на День Незалежності (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, внаслідок якого троє осіб отримали тілесні ушкодження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух міг бути спланованим терактом.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали жінка, теща та друг Героя України командира роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва.