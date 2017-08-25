Герой України, родич постраждалих Чибінєєв про вибух біля Кабміну: Я не думаю, що хтось полював на сім'ю
Родич постраждалих унаслідок вибуху в столиці Чибінєєв вважає їх випадковими жертвами.
Військовий Валерій Чибінєєв, родичів якого було поранено вибухом на вулиці Грушевського 24 серпня, вважає, що вони випадково постраждали. Про це він заявив Громадському.
"Я думаю, що це череда випадковостей і так сталося, що саме мої рідні проходили. Я не думаю, що хтось полював на родину. Рідні у Києві перший раз, вони просто прогулювалися, дивилися визначні місця", — сказав він.
Чоловік повідомив, що у його дружини з ноги лікарі вийняли осколки з ноги, у тещі — з руки та шиї.
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"Це були алюмінієві осколки, я приблизно знаю і здогадуюся із чого це, але офіційно це слідчі з'ясують", — сказав він.
Чибінєєв поки не знає деталей розслідування, постраждалі у двох лікарнях.
"Дружина поки шокована у загальній палаті, у тещі стабільний стан. Думаю, що все нормально буде. У друга теж стан стабільний, він в іншій лікарні зараз", — сказав він.
Військовий додав, що під час вибуху був на зустрічі з президентом. Нині він продовжує служити у 79-й бригаді.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Києві стався вибух на вулиці Грушевського між будівлею Кабміну і стадіоном "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали троє людей: це були дружина, теща та друг сім'ї Героя України Валерія Чибінєєва.
Звання Героя України Чибінєєву присвоїли на День Незалежності у 2016 році.