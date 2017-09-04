У Миколаєві через конфлікт на дорозі водій влаштував стрілянину і важко поранив людину (фото)

У ВМиколаєві невідомий на автомобілі Geely через конфлікт з водієм «ВАЗ-2110» влаштував стрілянину, важко поранив людину, і зник з місця події. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, повідомлення про інцидент надійшло сьогодні, 4 вересня, близько 16:40. Події відбувалися біля в'їзду до головного входу заводу «Зоря-Машпроект».

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«За словами постраждалих попередньо встановлено, що між ними і водієм Geely синього кольору виник конфлікт на дорозі. Щоб з'ясувати стосунки, постраждалі, водій та пасажир «ВАЗ-2110» почали переслідування і, наздогнавши зловмисника, вийшли з авто. Незнайомець одразу почав стріляти з пістолета і потрапив в одного з чоловіків, 31-річного жителя Миколаєва. Використавши всі патрони, злочинець втік на своєму автомобілі», - йдеться в повідомленні.

Перехожі викликали пораненому «швидку допомогу». Пострілами також пошкоджено два транспортних засоби, припарковані на місці події. Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню.

На місці події вилучили 8 гільз, які направили на експертне дослідження.

«Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання зловмисника», - додали в поліції.

Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України «Замах на умисне вбивство двох або більше осіб». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.