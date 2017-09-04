У Миколаєві через конфлікт на дорозі водій влаштував стрілянину і важко поранив людину (фото)

21:40, 04 вересня 2017
Інциденти
5 0

Використавши всі патрони, злочинець втік на своєму автомобілі, правоохоронці розшукують його.

У Миколаєві під вечір сталася стрілянина / фото НП Миколаївської області

У ВМиколаєві невідомий на автомобілі Geely через конфлікт з водієм «ВАЗ-2110» влаштував стрілянину, важко поранив людину, і зник з місця події. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, повідомлення про інцидент надійшло сьогодні, 4 вересня, близько 16:40. Події відбувалися біля в'їзду до головного входу заводу «Зоря-Машпроект».

Читайте такожУ Києві сталася "вогняна" ДТП: авто врізалося у стовп і вибухнуло (фото, відео)

«За словами постраждалих попередньо встановлено, що між ними і водієм Geely синього кольору виник конфлікт на дорозі. Щоб з'ясувати стосунки, постраждалі, водій та пасажир «ВАЗ-2110» почали переслідування і, наздогнавши зловмисника, вийшли з авто. Незнайомець одразу почав стріляти з пістолета і потрапив в одного з чоловіків, 31-річного жителя Миколаєва. Використавши всі патрони, злочинець втік на своєму автомобілі», - йдеться в повідомленні.

Перехожі викликали пораненому «швидку допомогу». Пострілами також пошкоджено два транспортних засоби, припарковані на місці події. Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню.

На місці події вилучили 8 гільз, які направили на експертне дослідження.

«Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання зловмисника», - додали в поліції.

Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України «Замах на умисне вбивство двох або більше осіб». Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілянина в Миколаєві