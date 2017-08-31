У СБУ заявили про два ймовірні замахи на Порошенка (документ)

Cлужба безпеки України повідомила, що за фактом замаху на президента України Петра Порошенка розслідуються два кримінальні провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Босак, опублікувавши відповідь СБУ.

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"Станом на 29.08.2017 у провадженні слідчих органів СБ України перебувають два кримінальних провадження, розпочатих за ознаками злочину, передбаченого ст. 112 КК України за фактом можливого посягання на життя президента України П.Порошенка", - йдеться у документі.

Також у СБУ зазначили, що кримінальні провадження за фактом ймовірних замахів на Гройсмана та Парубія відсутні.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області під час візиту президента Петра Порошенка в Ізюм Харківської області анонім заявив про спланований на нього замах. Дзвінок був зроблений з ІР-телефонії 22 серпня близько 12.20. Повідомлення про можливий замах на Порошенка було зроблено жіночим механічним голосом.