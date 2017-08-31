У СБУ заявили про два ймовірні замахи на Порошенка (документ)

11:42, 31 серпня 2017
Політика
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22 серпня анонім повідомляв СБУ про підготовку замаху на Порошенка під час його перебування на Харківщині.

За час президентства на Порошенка було два замахи / фото УНІАН

Cлужба безпеки України повідомила, що за фактом замаху на президента України Петра Порошенка розслідуються два кримінальні провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Босак, опублікувавши відповідь СБУ.

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"Станом на 29.08.2017 у провадженні слідчих органів СБ України перебувають два кримінальних провадження, розпочатих за ознаками злочину, передбаченого ст. 112 КК України за фактом можливого посягання на життя президента України П.Порошенка", - йдеться у документі.

Також у СБУ зазначили, що кримінальні провадження за фактом ймовірних замахів на Гройсмана та Парубія відсутні.

фото facebook.com/serhiy.bosak

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області під час візиту президента Петра Порошенка в Ізюм Харківської області анонім заявив про спланований на нього замах. Дзвінок був зроблений з ІР-телефонії 22 серпня близько 12.20. Повідомлення про можливий замах на Порошенка було зроблено жіночим механічним голосом.

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