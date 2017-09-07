У Києві чоловік украв із супермаркета три дорогих пляшки, але не зміг утекти (фото)

Житель Львівщини спробував непомітно винести із магазину у Солом’янському районі Києва три пляшки дорогого алкоголю. Коли його дії помітили охоронці, почав утікати, але його наздогнали і передали поліцейським, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Правоохоронцям, які прибули на місце, вони повідомили, що один із покупців склав у термопакет три пляшки спиртних напоїв загальною сумою дві тисячі гривень. Під час спілкування із правоохоронцями 25-річний чоловік зізнався у скоєному.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. На даний час затриманому повідомлено про підозру.

Як повідомляв УНІАН, у червні у Києві на Майдані більше 20 чоловіків у чорному винесли з магазину шоколад.