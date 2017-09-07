На Рівненщині бурштинокопачі кидали в поліцейських каміння: їм відповіли гумовими кулями і сльозогінним газом

На Рівненщині близько 150 бурштинокопачів вчинили спротив поліцейським і кидали в них каміння. Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, інцидент стався сьогодні у другій половині дня у селі Більська Воля Володимирецького району.

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Місцеві лісівники їхали тракторами на територію заповідника, аби ліквідувати наслідки розмиття ґрунту та засипати ями у місцях незаконного видобутку бурштину. На заваді їм стали близько 40 бурштинокопачів, заблокувавши рух.

Лісівники викликали на допомогу поліцейських. У селі Більська Воля дорогу правоохоронцям перегородили близько 150 місцевих мешканців, які почали чинити спротив та кидати каміння у бік поліцейських. Правоохоронці використали пристрої для відстрілу гумових куль і балончики зі сльозогінним газом. Станом на 17.00 конфлікт було вичерпано.

«Попередньо, повідомлень про потерпілих не надходило», - зазначили в поліції. За фактом інциденту проводиться перевірка, за результатами якої прийматиметься процесуальне рішення.