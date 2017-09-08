Біженець з Чечні і патріот Грузії: Геращенко розповів про загиблого внаслідок вибуху авто в Києві

Сьогодні поруч з Бессарабським ринком стався теракт, в результаті якого загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі.

Про це пише позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, поліцією буде розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу - умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя оточуючих.

Слідство вивчить всі факти і деталі, що стосуються цього жахливого вбивства.

Як зазначає Геращенко, посилаючись на інформацію в ЗМІ, три роки тому Махаурі був затриманий турецькою владою за підозрою у вбивстві одразу п'ятьох чеченців, які переховувалися в цій країні від російського правосуддя. Турецька влада і преса тоді звинувачували його в роботі на Кремль, а турецькі медіа з посиланням на прокурора Ахмета Демирхюйюка повідомляли, що Махаурі найбезпосереднішим чином причетний до ліквідації самого Шаміля Басаєва.

"Цей ув'язнений (Махаурі) підготував вантажівку, при вибусі якої в липні 2006 року загинув Басаєв. Хоча, звучать і припущення, що Махаурі міг не знати, що вантажівку зі зброєю, відправлену їм Басаєву, чекісти начинили вибухівкою", – передає повідомлення ЗМІ Геращенко.

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«Інші імена затриманого: Руслан Папацкорія і Алі Дабуев. Стамбульська прокуратура тоді вимагала для нього довічного терміну за вбивство п'ятьох чеченців. Двоє з них, Рустам Альтеміров і Заурбек Амрієв, розшукувалися СКР за підозрою в причетності до теракту в аеропорту Домодєдово, а третій - Алі Осаєв – був полпредом Доку Умарова в Туреччині. Махаурі свою провину заперечував і навіть прийшов на похорон своєї жертви і висловлював співчуття родичам, стверджуючи, що він і сам родич убитого», – пише Геращенко.

Тимур Махаурі також добре відомий в Грузії як учасник подій в ущелині Лопота, де у вересні 2012 року грузинський спецназ знищив групу бойовиків, які намагалися перебратися в Дагестан.

За словами Геращенко, його тоді підтримував тодішній заступник міністра внутрішніх справ Георгій Лорткіпанідзе (і екс-глава одеської поліції), який говорив, що Махаурі не терорист і не агент ФСБ, а "патріот Грузії".

"Руслан шалено любить Грузію, він біженець з Чечні, а під час вбивства в Туреччині, в якому його звинувачує турецька влада, він взагалі був у Грузії, а не на території Туреччини", - наводить Геращенко слова Лорткіпанідзе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Бессарабської площі в Києві вибухнув автомобіль. За інформацією ЗМІ, в результаті вибуху авто загинув боєць чеченського батальйону, який воював в зоні АТО на боці України.