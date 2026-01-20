Названо десять найпотужніших смартфонів у світі: від флагманів до 'середнячків'

Глобальний рейтинг продуктивності AnTuTu очолив Red Magic 11 Pro із середнім результатом 4 млн балів.

Творці популярного мобільного бенчмарку AnTuTu оновили рейтинги найпродуктивніших Android-смартфонів на світовому ринку за підсумками грудня 2025 року. Тут представлені лише ті пристрої, які доступні на глобальному ринку.

Сьогодні на глобальному ринку представлено не так багато нових флагманських пристроїв, на відміну від Китаю, де конкуренція дуже висока. Судячи з результатів тестування, всі три найкращі пристрої в рейтингу працюють на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen5.

Перше місце за продуктивністю посів ігровий смартфон Red Magic 11 Pro, який демонструє таку високу потужність завдяки інноваційній гібридній системі охолодження. iQOO 15 розташувався на другому місці, а замкнув трійку лідерів Poco F8 Ultra.

Також у рейтингу є кілька апаратів на Dimensity 9500 – на цей момент це найпотужніше рішення від Mediatek. Весь список можна подивитися на скріншоті.

Також AnTuTu назвав "чемпіонів" продуктивності на глобальному ринку серед середньобюджетних пристроїв. Лідер топу – Poco X7 Pro з чіпом Dimension 8400-Ultra, який за потужністю на рівні з Snapdragon 8 Gen 3. За ним йдуть OnePlus Nord 4 і Poco X6 Pro 5G.

