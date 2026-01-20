У мерії Дніпра проводяться обшуки, – Філатов

За словами мера, причина обшуків – нібито порушення із захороненням відходів на міському сміттєзвалищі.

Правоохоронці прийшли з обшуками в мерію Дніпра. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено", - заявив він.

За його словами, сьогодні вночі внаслідок російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла.

"Зараз, серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці", у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" - додав Філатов.

Факт обшуків у приміщенні міськради Дніпра підтвердили у Нацполіції.

Там зазначили, що слідчі дії проводяться на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей у зв’язку з розкраданням бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

У відомстві уточнили, що обшуки проходять за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у їх транспортних засобах, які ними використовуються.

"З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у комунальному підприємстві у приміщенні Дніпровської міської ради", - зазначили в поліції та додали, що детальніша інформація буде надана згодом.

Ворожі атаки на Дніпро

Сьогодні вночі російські військові здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Під ударом опинились Київ, Дніпро, Вінниччина, Одещина та інші регіони. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.

7 січня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, під ударом була Дніпропетровщина. Регіон було майже повністю знеструмлено, включно з обласним центром. У Дніпрі було відсутнє світло, вода, опалення та інтернет.

Тоді мер міста Борис Філатов заявив, що у Дніпрі через відсутність електропостачання склалася надзвичайна ситуація національного рівня.

