Частину ракет виробили цьогоріч: Зеленський заявив про нову тактику російських ударів

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

Щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в сьогоднішньому ударі по Україні, вони виробили вже цьогоріч. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram за результатами спеціального енергетичного селектору.

За його словами, станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові. Також обговорювалася ситуація на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі, в Рівненській області.

"Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога. Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики", - зазначив глава держави.

Відео дня

Він наголосив, що буде тривати робота щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання:

"Міністр внутрішніх справ України доповів про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці. За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали", - зауважив Зеленський.

Крім того, він доручив прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів. Президент підкреслив, що всі сили державних і приватних компаній у галузі енергетики мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити для українців максимально швидке відновлення.

Атака РФ по україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 20 січня Російська Федерація масовано вгатила дронами та ракетами по енергетиці України. Ворог, окрім Києва, тимчасово залишив без світла частину мешканців Одещини, Дніпропетровщині, Сумщини, Рівненщини, Харківщини та Київщина.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні, графіки погодинних відключень у Києві не діють.

Аварійні відключення світла тривають і в частині Одеської області. У Міненерго додали, що в низці інших регіонів також застосовано аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.

Вас також можуть зацікавити новини: