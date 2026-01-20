Лавров: НАТО серйозно готується до війни з Росією, Україна в 'дуже поганій ситуації'

Лавров заявив, що "мета завдати Росії стратегічної поразки зберігається в головах і планах європейських лідерів".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив НАТО, і, зокрема, європейських лідерів у відкритій підготовці до війни з Росією. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками року.

"Фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте – вони серйозно готуються до війни проти Росії, і цього не приховують", – заявив Лавров.

Він також заявив, що "мета завдати Росії стратегічної поразки зберігається в головах і планах європейських лідерів".

Коментуючи ситуацію з Гренландією, Лавров заявив, що на світовій арені зараз йде гра "хто сильніший – той і правий". При цьому він заявив, що якщо на Заході хочуть говорити між собою "за поняттями", це їхнє право, але "Росія буде говорити на основі принципів рівноправності".

Лавров також засудив операцію США у Венесуелі, зазначивши, що це було "грубим збройним вторгненням з десятками убитих і поранених". Нагадаємо, таке ж збройне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки.

Лавров про Україну

Коментуючи мирний план, Лавров заявив, що в РФ сподіваються на збереження всіх домовленостей, досягнутих на зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

"Хоча ми бачимо, як істерично Європа і Зеленський намагаються збити США з цієї позиції", - сказав він.

Він також заявив, що Україна нібито перебуває в "дуже поганій ситуації" - і на лінії фронту, і в політичному плані.

РФ хоче зірвати угоду про безпеку для України

Як пише Euronews, головний переговірник Кремля і представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв несподівано повинен з'явитися на саміті в Давосі для зустрічі з американською делегацією. Це ставить під загрозу очікувану угоду щодо мирного плану між США і Україною.

"Присутність людини Путіна може сигналізувати про спробу Кремля зірвати цю угоду, з'явившись першим", - пише видання.

