Задимлення в київському метро сталося через потрапляння мастила на перемичку рельси

Задимлення у Київському метрополітені сталося через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«11 вересня о 18.37 у тунелі столичного метрополітену між станціями «Контрактова площа» та «Тараса Шевченка» через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси сталося задимлення без подальшого горіння», - сказано у повідомленні.

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За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Потягів в тунелі на даній ділянці немає.

Станом на 19.30 рух потягів не було відновлено, проводяться провітрювання тунелів метрополітену.

На місце події залучалося 64 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Раніше радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон у коментарі УНІАН не спрогнозувала, коли буде відновлено роботи закритих через задимлення станцій «синьої гілки» метро.

Вона уточнила, що не працюють на вхід-вихід станції «Петрівка», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа» та «Поштова площа».

Макогон зазначила, що потяги курсують від станції «Героїв Дніпра» до «Оболоні» і від «Майдану Незалежності» до «Теремки».

Біля закритих станцій метро скупчилося багато людей.

Як повідомляв УНІАН, в годину-пік у київському метро через загоряння проводки закрили рух між "Петрівкою" і "Тараса Шевченка". На ст. м "Контрактова площа" прибули пожежні та швидка допомога.