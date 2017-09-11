Пожежа в київському метро: на Контрактову прибули пожежні та швидка допомога (фото)
19:18, 11 вересня 2017Інциденти
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На "синій гілці" столичного метрополітену виявлено задимлення.
На ст. м "Контрактова площа" приїхала машина швидкої допомоги / УНІАН
На "синій гілці» столичного метрополітену виявлено задимлення. Про це повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook.
Працівники "швидкої допомоги" на Контрактовій / УНІАН
Пожежники на ст. м . "Контрактова площа" / УНІАН
«Синя гілка. Рух "Героїв Дніпра - Майдан Незалежності" і "Петрівка" - "Теремки". На перегоні "Контрактова площа" - "Тараса Шевченка" було виявлено задимлення", - сказано в повідомленні.
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При цьому не уточнюється, чи продовжують курсувати поїзди.
Пожежники на ст. м . "Контрактова площа" / УНІАН
Зараз на ст. м "Контрактова площа" прибули пожежні та швидка допомога.
Пожежники на ст. м . "Контрактова площа" / УНІАН
Пожежники на ст. м . "Контрактова площа" / УНІАН
Пожежники на ст. м . "Контрактова площа" / УНІАН
Як повідомляв УНІАН, в годину-пік у київському метро через загоряння проводки закрили рух між "Петрівкою" і "Тараса Шевченка".
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Новина в сюжеті: Задимлення у київському метро