Пожежа в київському метро: на Контрактову прибули пожежні та швидка допомога (фото)

На "синій гілці» столичного метрополітену виявлено задимлення. Про це повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Синя гілка. Рух "Героїв Дніпра - Майдан Незалежності" і "Петрівка" - "Теремки". На перегоні "Контрактова площа" - "Тараса Шевченка" було виявлено задимлення", - сказано в повідомленні.

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При цьому не уточнюється, чи продовжують курсувати поїзди.

Зараз на ст. м "Контрактова площа" прибули пожежні та швидка допомога.

Як повідомляв УНІАН, в годину-пік у київському метро через загоряння проводки закрили рух між "Петрівкою" і "Тараса Шевченка".