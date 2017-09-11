Чотири станції столичного метро, які закривали через задимлення, відновили роботу

Станції столичного метрополітену «Тараса Шевченка», «Петрівка», «Контрактова площа» та «Поштова площа», які закривали через задимлення у тунелі, відновили роботу. Про це повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Організовано човниковий рух від «Майдану Незалежності» до «Оболоні» по одній колії. Станції «Тараса Шевченка», «Петрівка», «Контрактова площа» та «Поштова площа» – відкрито», - йдеться у повідомленні.

Як передає кореспондент УНІАН, поїзди зі станції метро «Оболонь» до «Майдан Незалежності» та в протилежний бік курсують однією колією. Інтервал руху становить 20-25 хвилин.

На станції "Контрактова площа" на колії у напрямку до станції «Майдан незалежності» стоїть потяг. Машиністи не знають, коли буде відновлено повноцінний рух.

Черговий по станції сказав у коментарі УНІАН, що причиною задимлення стало коротке замикання дросельного трансформатора.

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Як повідомляв УНІАН, о 18.37 у тунелі столичного метрополітену між станціями «Контрактова площа» та «Тараса Шевченка» через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси сталося задимлення без подальшого горіння.

За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Не працювала на вхід-вихід станція «Контрактова площа», а також не працюють «Петрівка», «Тараса Шевченка» та «Поштова площа».