У київському метро через зупинку руху поїздів утворилася сильна тиснява (фото, відео)
20:19, 11 вересня 2017Інциденти
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Через задимлення в київському метро зупинилися поїзди.
Тиснява в київському метро / ТСН
У київському метро через зупинку руху поїздів утворилася сильна тиснява. Про це повідомляє ТСН.
Великі черги стоять в переході на "Майдані Незалежності", купа людей - на платформі в очікуванні поїзда. Людей везуть тільки в напрямку "Теремків".
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Як повідомляв УНІАН, в годину-пік у київському метро через загоряння проводки закрили рух між "Петрівкою" і "Тараса Шевченка".
На ст. м "Контрактова площа" прибули пожежні та швидка допомога.
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