У київському метро через зупинку руху поїздів утворилася сильна тиснява (фото, відео)

У київському метро через зупинку руху поїздів утворилася сильна тиснява. Про це повідомляє ТСН.

Великі черги стоять в переході на "Майдані Незалежності", купа людей - на платформі в очікуванні поїзда. Людей везуть тільки в напрямку "Теремків".

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Як повідомляв УНІАН, в годину-пік у київському метро через загоряння проводки закрили рух між "Петрівкою" і "Тараса Шевченка".

На ст. м "Контрактова площа" прибули пожежні та швидка допомога.