У Харкові в лікарні помер пілот літака, що розбився під час проведення сільгоспробіт

У Харкові в лікарні помер пілот легкомоторного літака, що розбився під час проведення сільськогосподарських робіт 11 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, чоловік помер сьогодні, 12 вересня, близько 9:30 внаслідок отриманих під час падіння літака травм.

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У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області повідомили, що за фактом падіння одномоторного літака НАРП-1 в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 281 Кримінального кодексу (порушення правил повітряних польотів). Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Харківській області внаслідок падіння легкомоторного літака зазнав травм пілот. За попередньою інформацією, пілот літака проводив обприскував поля. Причини падіння машини з'ясовуються.