На Харківщині внаслідок падіння легкомоторного літака травмувався пілот

У Харківській області внаслідок падіння легкомоторного літака зазнав травм пілот.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, літак впав сьогодні, 11 вересня, у Нововодолазькому районі Харківської області.

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«Пілот літака, що впав у Нововодолазькому районі, перебуває у місцевій ЦРЛ. Перелом ноги. Життю нічого не загрожує», - зазначили в ОДА.

За попередньою інформацією, пілот літака проводив обприскував поля. Причини падіння машини з'ясовуються.