На Харківщині внаслідок падіння легкомоторного літака травмувався пілот
13:00, 11 вересня 2017Інциденти
53 0
Пілот літака перебуває в лікарні із переломом ноги.
Причини падіння машини з'ясовуються / фото kh.depo.ua
У Харківській області внаслідок падіння легкомоторного літака зазнав травм пілот.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, літак впав сьогодні, 11 вересня, у Нововодолазькому районі Харківської області.
Читайте такожВ Івано-Франківській області знайшли уламки повітряного судна і тіло чоловіка (фото)
«Пілот літака, що впав у Нововодолазькому районі, перебуває у місцевій ЦРЛ. Перелом ноги. Життю нічого не загрожує», - зазначили в ОДА.
За попередньою інформацією, пілот літака проводив обприскував поля. Причини падіння машини з'ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter