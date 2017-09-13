У Харкові злетів із рейок новісінький трамвай

Про це сьогодні, 13 вересня, повідомили користувачі соціальних мереж, як передає Depo.Харків.

За відомостями очевидців, новий трамвай, що зійшов на маршрут тільки 23 серпня, злетів із колій на Москалівці на вулиці Гольдбергівській.

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"Хрещення нового складку пройшло успішно, тепер можна дріфтувати по-дорослому. Навпроти Гольбергівської церкви, там як раз триває ремонт трамвайних шляхів", - написали очевидці.