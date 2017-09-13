На Тернопільщині 45-річна жінка взяла кредит на викрадений у знайомої паспорт.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, підозрювана працювала в одному з місцевих супермаркетів. Там потоваришувала з тернополянкою 1961 року народження. Оскільки жінка не мала де зупинитися, а знімати житло дорого, тернополянка запропонувала кімнату у своїй квартирі.

За деякий час жителька Монастирисього району поїхала додому, а до тернополянки почали дзвонити представники кредитної спілки і вимагали повернути борг.

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Як з'ясувалося, гроші на ім'я потерпілої взяла її нова знайома. Жінка викрала паспорт тернополянки та пішла з ним у кредитну спілку. Гроші шахрайці видали, оскільки вона була схожа на власницю документу.

Жінка взяла під виплату 1,5 тис. грн, після чого поїхала до себе додому.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські сектору карного розшуку встановили особу зловмисниці. Вона у скоєному зізналася.

Їй інкримінують статтю 190 ККУ (шахрайство) та 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).