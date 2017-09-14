Збройний напад у Дніпрі: бандита знешкодила жертва (фото, відео)
15:31, 14 вересня 2017Інциденти
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Біля офісної будівлі чоловік хотів заволодіти сумою, яку при собі мала жертва.
В Дніпрі сьогодні була здійснена спроба збройного пограбування. За словами очевидців, біля офісної будівлі чоловік хотів заволодіти сумою, яку при собі мала жертва. Про це повідомляє Misto.news.
Однак, сам бізнесмен чинив опір і в результаті нападник перетворився на жертву. Під час бійки злочинцеві розбили ніс, у дворі офісної будівлі видно плями крові на асфальті, а сам нападник знешкоджений.
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На місце події прибув патруль поліції. Причини інциденту встановлюються.
Раніше в Одесі відбувся збройний напад на лідера місцевої організації ВГО "Сокіл".
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