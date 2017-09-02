В Одесі скоєно збройний напад на лідера місцевої організації ВГО "Сокіл"

В Одесі скоєно збройний напад на лідера місцевого осередку всеукраїнської громадської організації «Сокіл».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», в ніч на 2 вересня близько 1.30 невідомі напали на лідера місцевого об'єднання «Сокіл» (молодіжне крило «Свободи») Георгія Бариленка.

Зазначається, що двоє зловмисників простежили за Бариленком і накинулися на нього в районі Куликового поля.

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«Зловмисники здійснили два постріли з травматичної зброї - у живіт і в ногу. Потім повалили Георгія на землю і завдали кілька ударів ногами, в тому числі і по голові. Перед тим як піти, один з них сказав: «Привіт від «Гефеста» ...» (відома будівельна компанія - УНІАН)», - заявили у прес-службі, підкресливши, що в поліцію подано відповідну заяву.

У поліції те, що сталося, поки не коментують.

В організації додали, що минулого тижня активісти «Сокола» проводили акцію протесту проти забудови «Гефестом» паркової зони на вулиці Фонтанська дорога, 25, через що нібито отримували численні погрози.

«В Одесі «Сокіл» бореться зі знищенням паркової зони на Фонтанській дорозі, 25, протягом останніх кількох тижнів. Компанія «Гефест» планує забудувати цю територію багатоповерхівками. Цю зелену площу в 4 га незаконно позбавили статусу паркової зони загального користування і передали під забудову», - заявили в прес-службі.

В організації стверджують, що міською радою допущені порушення в процедурі надання дозволу на забудову і не були проведені громадські слухання з цього приводу.