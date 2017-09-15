Моторошна ДТП у Харкові: Mercedes влетів в електроопору, троє людей загинули

У Харкові внаслідок зіткнення іномарки з електроопорою загинули троє людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, автомобіль Mercedes Benz на великій швидкості врізався в електроопору на проспекті Гагаріна, 97 вчора, 14 вересня, о 23:40.

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За відомостями поліції, на місці пригоди загинули водій і двоє пасажирів, які їхали в автомобілі. Дані померлих встановлюються. Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля швидкої допомоги постраждали шестеро людей. Аварія сталася, 11 вересня, близько 3:00 на перехресті проспекту Ювілейного та вулиці Гвардійців Широнінців.