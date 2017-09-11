У Харкові внаслідок ДТП за участю "швидкої" постраждали шестеро людей

У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля швидкої допомоги постраждали шестеро людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, аварія сталася сьогодні, 11 вересня, близько 3:00 на перехресті проспекту Ювілейного та вулиці Гвардійців Широнінців.

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За відомостями поліції, на перехресті сталося зіткнення автомобілів «Дeу Нeксія» та «Сітроєн Джампeр» (автомобіль швидкої медичної допомоги). Внаслідок події постраждали шестеро громадян.

Постраждалих госпіталізували до приїзду патрульних. Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.