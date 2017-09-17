Пожежа в одеському таборі: правоохоронці обіцяють розширити коло осіб, яких притягнуть до відповідальності

Директору і вихователю, яким повідомили про підозру у справі про пожежу в дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія» в Одесі, сьогодні можуть обрати запобіжні заходи. Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Запобіжний захід двом особам, яким повідомили про підозру у справі про масштабну пожежу в дитячому таборі в Одесі, оберуть, скоріше за все, сьогодні, 17 вересня», - сказав Форостяк.

За його словами, коло осіб, яких буде притягнуто до відповідальності, невдовзі буде розширено. Крім того, Форостяк повідомив, що стан двох постраждалих внаслідок пожежі дітей є задовільним.

Також, за словами Форостяка, напередодні голова Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим провів нараду з представниками силових відомств та експертами щодо трагедії.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.

16 вересня під будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від мера Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталися зіткнення з правоохоронцями. За фактом сутичок біля мерії поліція почала розслідування.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Степанова, в області у зв'язку з загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.