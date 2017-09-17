"Економили на всьому": будівельник розповів про порушення у згорілому дитячому таборі в Одесі - ЗМІ

Один з будівельників, який брав участь у реконструкції дитячого табору "Вікторія" в Одесі як субпідрядник, розповів про порушення, які відбулись під час цього, місцевому виданню "Думська".

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"Так, фактично ми були субпідрядниками, виконували свою частину роботи, — розповів він. - Але скоріше нас можна назвати «шабашниками» — жодних документальних свідчень нашої роботи на цьому об'єкті немає. Платили по мінімуму. Багато виконавців обурювалися тим, що заради економії грошей і часу їх змушують відступати від технології".

За його словами, зовнішні стіни корпусу будували досвідчені фахівці, не з Одеси: "Мені було цікаво з ними спілкуватися: у нас дерев'яні будинки не дуже популярні, професіоналів мало. Вони розповідали, що для остаточної усадки дерева будівля повинна відстоятися не менше року — перенести всі сезони, весь діапазон температур і параметрів вологості повітря. Фахівці обурювалися тим, що їх змусили зробити всю роботу за чотири місяці. В результаті вони відмовилися від будь-яких гарантій і поїхали, так і не підписавши жодного документа. Ніби як і грошей їм за підсумком не доплатили".

Співрозмовник видання також відзначив порушення при просоченні брусу, з якого будували стіни корпусу, протипожежною речовиною.

"Протипожежне просочення брусу, з якого збирали зовнішні стіни, проводили прямо на будмайданчику — так це належить за технологією. Ніякого спеціального устаткування: прямо під час шліфування дерево покривають спеціальним вогнетривким складом, який проникає на 1-2 сантиметри і нібито повинен захистити від відкритого вогню ззовні. Як поведе себе такий брус у разі сильної пожежі — сказати не можу, під верхнім шаром там залишається цілком собі горюча, добре просушена деревина", - розповів будівельник.

"Обробку, сантехніку, електрику, вікна робили інші люди. Я не пам'ятаю, щоб дерев'яні частини для внутрішньої обробки якось обробляли. Не знаю, може, це роблять прямо при виготовленні вагонки і шпону, а може, просто заради економії часу і грошей від цього відмовилися", - додав він.

Учасник реконструкції також розповів, що будівельників на цьому об'єкті квапили з роботами, хоча при цьому економили на оплаті: "Взагалі, всіх будівельників на цьому об'єкті дуже сильно квапили, а гроші — це взагалі окрема розмова. За моїми підрахунками, ціни були «заломлені» щонайменше в три-чотири рази, а роботи проводили в «економному» режимі. Ми працювали — жити треба, намагалися за можливості робити все по-людськи".

Причиною пожежі співрозмовник "Думської" вважає проводку: "Думаю, пожежа, дійсно, почалась з електропроводки — кажуть, там було багато проблем. Економили на всьому, від перерізу проводів до якості монтажу. І те, що сигналізація не працювала, як належить, мене теж не дивує...".

Видання зазначає, що всього на реконструкцію «Вікторії» пішло більше 60 млн грн (якщо рахувати разом із спорткомплексом). У 2016 році управління капітального будівництва уклало з «Південь-Укрбудом» додатковий договір ще на 11 млн грн. Мова йшла про встановлення автоматичної пожежної сигналізації. Тієї, яка не спрацювала.

Зазначимо, раніше відомий у місті активіст Владислав Балинський, який входить в громадську комісію «Група 2 травня», також розповів про порушення при реконструкції табору.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почався пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньої правової кваліфікації ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку.

16 вересня перед будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від мера Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею у дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталося зіткнення з правоохоронцями. За фактом зіткнень біля мерії поліція почала розслідування.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку із загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено жалобу.